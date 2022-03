கிரிக்கெட்

இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்; இன்னிங்ஸ் மற்றும் 222 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி அபார வெற்றி + "||" + First Test against Sri Lanka India won by an innings and 222 runs

இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்; இன்னிங்ஸ் மற்றும் 222 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி அபார வெற்றி