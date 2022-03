தேசிய செய்திகள்

உக்ரைனில் இருந்து வெளியேற முயன்றபோது சுடப்பட்ட இந்திய மாணவர் இன்று டெல்லிக்கு அழைத்துவரப்படுகிறார் + "||" + Indian who was shot in Kyiv during Ukraine-Russia war returning to India today

உக்ரைனில் இருந்து வெளியேற முயன்றபோது சுடப்பட்ட இந்திய மாணவர் இன்று டெல்லிக்கு அழைத்துவரப்படுகிறார்