உலக செய்திகள்

உக்ரைன் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி தொலைபேசி மூலம் தொடர்புகொண்டு பேச உள்ளதாக தகவல் + "||" + PM Narendra Modi to speak to Ukrainian President Zelenskyy on the phone today: GoI sources

உக்ரைன் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி தொலைபேசி மூலம் தொடர்புகொண்டு பேச உள்ளதாக தகவல்