ரஷிய நாட்டு பீரங்கி மீது ஏறி உக்ரைன் கொடியை காட்டிய நபர்.. வைரலாகும் வீடியோ..!!

கீவ்,

உக்ரைன் மீது ரஷியா தொடுத்துள்ள போர், 21-ம் நூற்றாண்டு இதுவரை கண்டிராத உக்கிர போராக மாறி வருகிறது. ராணுவ கட்டமைப்புகளை தகர்க்கத்தான் நடவடிக்கை என்று சொல்லிக்கொண்டு ரஷியா களம் இறங்கினாலும் முக்கிய நகரங்களை கைப்பற்றி வருகிறது.

ஒருபக்கம் இருநாடுகளுக்கும் இடையே பல்வேறுகட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்துவர, உக்ரைன் நாட்டில் பல்வேறு நகரங்களில் ரஷியா தற்காலிக போர் நிறுத்தத்தை அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில் கடுமையாக போர் நடந்து வரும் உக்ரைன் நாட்டில் ரஷிய நாட்டு பீரங்கி மீது உக்ரைன் நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் ஏறும் வீடியோ தற்போது சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

A Ukrainian climbed onto a Russian tank and hoisted the Ukrainian flag.#UkraineRussianWar#Ukraine#UkraineUnderAttack#UcraniaRussia#RussianUkrainianWarpic.twitter.com/BFrQKZvLlE