சினிமா செய்திகள்

நடிகர் சூர்யா நடித்துள்ள "எதற்கும் துணிந்தவன்" படத்திற்கு தடை விதிக்க கோரி பாமக சார்பில் மனு + "||" + A petition has been filed on behalf of Bamaka seeking a ban on the film Anything Dare starring actor Surya

நடிகர் சூர்யா நடித்துள்ள "எதற்கும் துணிந்தவன்" படத்திற்கு தடை விதிக்க கோரி பாமக சார்பில் மனு