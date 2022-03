தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மந்திரி நவாப் மாலிக் 14 நாள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைப்பு + "||" + Nawab Malik sent to judicial custody in money laundering case linked to Dawood Ibrahim till March 21

மராட்டிய மந்திரி நவாப் மாலிக் 14 நாள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைப்பு