உலக செய்திகள்

ரஷியாவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 1.70 கோடியை தாண்டியது..! + "||" + The number of covid victims in Russia has exceeded 1.70 crore

ரஷியாவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 1.70 கோடியை தாண்டியது..!