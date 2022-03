உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் பேக்கரி தொழிற்சாலை மீது வெடிகுண்டு தாக்குதல் - 13 பேர் பலி + "||" + At Least 13 Killed In Shelling On Ukrainian Industrial Bakery

உக்ரைனில் பேக்கரி தொழிற்சாலை மீது வெடிகுண்டு தாக்குதல் - 13 பேர் பலி