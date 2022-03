உலக செய்திகள்

உக்ரைனின் மைக்கோலாய்வில் உள்ள இராணுவப் பிரிவு மீது ரஷியப் படைகள் தாக்குதல்..! + "||" + Ukrainian forces have repelled another Russian assault on Mykolaiv, officials

