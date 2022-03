உலக செய்திகள்

இந்தியர்கள் வெளியேற, உக்ரைன் மீதான போரை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதாக ரஷியா மீண்டும் அறிவிப்பு! + "||" + In order to conduct a humanitarian operation, from 10:00am. (Moscow time) on March 8, the Russian Federation declares ceasefire and is ready to provide humanitarian corridors, says Russian Embassy in India

