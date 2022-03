உலக செய்திகள்

உக்ரைன் போர் : 750 மைல்கள் தனியாக பயணம் செய்து தஞ்சம் அடைந்த சிறுவன் + "||" + INNOCENT VICTIMS Hasan, 11, travels 750 miles alone through Ukraine highlighting plight of 1,000s of brave kids fleeing barbaric war

உக்ரைன் போர் : 750 மைல்கள் தனியாக பயணம் செய்து தஞ்சம் அடைந்த சிறுவன்