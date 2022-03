உலக செய்திகள்

எங்களால் முடிந்தவரை போராடியுள்ளோம் - பிரியங்கா காந்தி + "||" + We fought as hard as we could Says Congress Leader Priyanka Gandhi Vadra

எங்களால் முடிந்தவரை போராடியுள்ளோம் - பிரியங்கா காந்தி