உலக செய்திகள்

உக்ரைன்: சுமி நகரில் குண்டுவெடிப்பு - 9 பேர் பலி + "||" + At least nine dead in bombing of Ukraine city Sumy: rescuers

உக்ரைன்: சுமி நகரில் குண்டுவெடிப்பு - 9 பேர் பலி