மாநில செய்திகள்

2 முறை இந்திய ராணுவத்தால் நிராகரிக்கப்பட்ட தமிழக வாலிபர் உக்ரைன் ராணுவத்தில் சேர்ந்தார்..! + "||" + Rejected twice by the Indian Army, the Tamil Nadu youth joined the Ukrainian Army

2 முறை இந்திய ராணுவத்தால் நிராகரிக்கப்பட்ட தமிழக வாலிபர் உக்ரைன் ராணுவத்தில் சேர்ந்தார்..!