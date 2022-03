தேசிய செய்திகள்

2024ம் ஆண்டு பொது தேர்தலில் பா.ஜ.க.வை தோற்கடிக்க ஒன்றுபட வேண்டும்; மம்தா பானர்ஜி பேச்சு + "||" + Must unite to defeat the BJP in the 2024 general election; Mamta Banerjee Speech

2024ம் ஆண்டு பொது தேர்தலில் பா.ஜ.க.வை தோற்கடிக்க ஒன்றுபட வேண்டும்; மம்தா பானர்ஜி பேச்சு