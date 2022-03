தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா 4-வது அலை ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லை: மூத்த மருத்துவ நிபுணர் தகவல் + "||" + No fourth wave of coronavirus will occur in India: Virologist T Jacob John

