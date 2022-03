தேசிய செய்திகள்

இந்திய-சீன தளபதிகள் மட்டத்திலான 15வது சுற்று பேச்சுவார்த்தை 11ந்தேதி நடைபெறும் + "||" + The 15th round of Indo-Chinese commanders' talks will be held on November 11

இந்திய-சீன தளபதிகள் மட்டத்திலான 15வது சுற்று பேச்சுவார்த்தை 11ந்தேதி நடைபெறும்