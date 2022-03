சுமியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மனிதாபிமான பாதை மூலம் பொதுமக்கள் வெளியேற்றம்

கீவ்,

உக்ரைனில் மனிதாபிமான பாதைகள் செர்ஹிஹிவ், சுமி, கார்கிவ் மற்றும் மரியுபோல் மற்றும் தலைநகர் கீவ் ஆகியவற்றிலிருந்து திறக்கப்பட்டுள்ளன.

உக்ரைனின் சுமியில் இருந்து பொதுமக்களை வெளியேற்ற மனிதாபிமான பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று உக்ரைன் துணை பிரதமர் கூறி உள்ளார்.

"மனிதாபிமான பாதையை" அமைப்பது தொடர்பாக ரஷியாவுடன் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் கீழ், முற்றுகையிடப்பட்ட நகரமான சுமியை பொதுமக்கள் இன்று வெளியேறத் தொடங்குவார்கள் என்று உக்ரேனிய துணைப் பிரதமர் இரினா வெரேஷ்சுக் கூறினார்.

"முதல் கான்வாய் சுமி நகரில் இருந்து காலை 10 மணிக்கு தொடங்கும் அந்தத் தொடரணியை உள்ளூர் மக்கள் தனிப்பட்ட வாகனங்களில் பின்தொடர்வார்கள்," என்று கூறினார்.

இந்த நிலையில் வடகிழக்கு நகரமான சுமி மீது நேற்று இரவு நடத்தப்பட்ட வான்வழி தாக்குதலில் குறைந்தது ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்டதாக மீட்புக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். இறந்தவர்களில் இரண்டு குழந்தைகளும் அடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

உக்ரைனின் உள்துறை அமைச்சகம், இந்தத் தாக்குதல் அடுக்குமாடி கட்டிடத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட வான்வழித் தாக்குதல். இடிபாடுகளில் இருந்து காயமடைந்த பெண் ஒருவர் மீட்கப்பட்டார் என கூறி உள்ளது.

இந்த நகரில்தான் இந்தியாவை சேர்ந்த 700க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் சிக்கி தவித்து வருகிறார்கள்.

