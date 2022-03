தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி செலுத்துவதில் சிறந்து விளங்கிய செவிலியர்களுக்கு சுகாதாரத்துறை மந்திரி விருது வழங்கினார்!

Union Health Minister Mansukh Mandaviya felicitated the best women COVID-19 vaccinators from across the country on the occasion of International Women's Day

