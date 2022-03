தேசிய செய்திகள்

மீண்டும் ஆட்சியமைக்க தேவைப்படுவோரின் உதவியை நாடுவோம்; கோவா முதல்-மந்திரி பரபரப்பு கருத்து! + "||" + oa CM Pramod Sawant; We'll take help,of people who are required,for coalition or to form Govt.

மீண்டும் ஆட்சியமைக்க தேவைப்படுவோரின் உதவியை நாடுவோம்; கோவா முதல்-மந்திரி பரபரப்பு கருத்து!