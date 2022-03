மாநில செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வுகளை எழுத தனித்தேர்வர்கள் இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Individuals can apply from today to write the SSLC, Plus-1, Plus-2 general exams

எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வுகளை எழுத தனித்தேர்வர்கள் இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்