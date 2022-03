மாநில செய்திகள்

தேனி: வனப்பகுதியில் கால்நடைகள் மேச்சலுக்கு தடை; விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்! + "||" + Farmers protest against grazing of cattle in Theni forest

தேனி: வனப்பகுதியில் கால்நடைகள் மேச்சலுக்கு தடை; விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்!