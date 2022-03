மாநில செய்திகள்

உக்ரைனில் மருத்துவபடிப்பு தொடர முடியாத மாணவர்கள் தமிழகத்தில் படிப்புகளை தொடர நடவடிக்கை வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + Students who are unable to pursue medical studies in Ukraine should take steps to continue their studies in Tamil Nadu - Edappadi Palanisamy

