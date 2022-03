உலக செய்திகள்

ரஷியாவை பயங்கரவாத நாடாக அறிவிக்க வேண்டும்- உக்ரைன் அதிபர் ஆவேசம் + "||" + Ukrainian President Zelenskyy addresses UK Parliament, says Russia should be declared a terrorist state

ரஷியாவை பயங்கரவாத நாடாக அறிவிக்க வேண்டும்- உக்ரைன் அதிபர் ஆவேசம்