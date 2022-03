மாநில செய்திகள்

சீர்திருத்த திருமணம் இந்தியா முழுவதும் சட்டமாக வேண்டும்: முதல்- அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் + "||" + Reformed marriage should be legal across India: First Minister MK Stalin

சீர்திருத்த திருமணம் இந்தியா முழுவதும் சட்டமாக வேண்டும்: முதல்- அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின்