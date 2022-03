மாநில செய்திகள்

பொதுத்தேர்வு எழுதும் 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தேர்வு எண் பட்டியல் நாளை வெளியீடு + "||" + The list of examination numbers for 10th class students writing the general examination will be released tomorrow

