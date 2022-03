உலக செய்திகள்

சூடானில் பழங்குடியினர் இடையே மோதல்: 14 பேர் பலி + "||" + At least 14 people killed in tribal clashes in South Sudan's Jonglei state

சூடானில் பழங்குடியினர் இடையே மோதல்: 14 பேர் பலி