தேசிய செய்திகள்

உ.பி. தேர்தல்: பா.ஜ.க. 150 இடங்களுக்கு மேல் முன்னிலை; 2வது இடத்தில் சமாஜ்வாதி + "||" + UP Election: BJP Leading over 150 seats; Samajwadi in 2nd place

உ.பி. தேர்தல்: பா.ஜ.க. 150 இடங்களுக்கு மேல் முன்னிலை; 2வது இடத்தில் சமாஜ்வாதி