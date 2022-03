தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் சந்தித்த மோசமான தோல்வி இது - சிவசேனா தலைவர் சஞ்ஜய் ராவத்

Shiv Sena leader Sanjay Raut on assembly election results; Congress party has lost badly in these elections.

