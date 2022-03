உலக செய்திகள்

போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை - உக்ரைன் வெளியுறவுத்துறை மந்திரி + "||" + No progress in ceasefire talks - Foreign Minister of Ukraine

போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை - உக்ரைன் வெளியுறவுத்துறை மந்திரி