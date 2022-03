உலக செய்திகள்

ரஷிய சொத்துக்கள் பறிமுதல் சட்டம் - அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கையெழுத்திட்டார் + "||" + Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy signed a law that now allows 'seizure' of Russian property in Ukraine

