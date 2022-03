உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடி அவசர உதவி: சர்வதேச நிதியம் ஒப்புதல் + "||" + IMF Executive Board Approves US$ 1.4 Billion in Emergency Financing Support to Ukraine

உக்ரைனுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடி அவசர உதவி: சர்வதேச நிதியம் ஒப்புதல்