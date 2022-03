தேசிய செய்திகள்

சுயேச்சைகள் ஆதரவுடன் கோவா மாநிலத்தில் மீண்டும் பா.ஜனதா ஆட்சி..!! + "||" + BJP on verge of majority in Goa, set to form government again

சுயேச்சைகள் ஆதரவுடன் கோவா மாநிலத்தில் மீண்டும் பா.ஜனதா ஆட்சி..!!