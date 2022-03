மாநில செய்திகள்

விலை ரூ.2க்கு வீழ்ச்சி; வேதனையில் தக்காளியை சாலையில் கொட்டி சென்ற விவசாயிகள் + "||" + Price falls to Rs 2; Farmers pouring tomatoes on the road in agony

விலை ரூ.2க்கு வீழ்ச்சி; வேதனையில் தக்காளியை சாலையில் கொட்டி சென்ற விவசாயிகள்