தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் முதல் மந்திரியாக 16 ஆம் தேதி பதவியேற்கிறார் பகவந்த் மான் + "||" + Bhagwant Mann will be the new Chief Minister of Punjab on the 16th

பஞ்சாப் முதல் மந்திரியாக 16 ஆம் தேதி பதவியேற்கிறார் பகவந்த் மான்