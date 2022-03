உலக செய்திகள்

ரஷியா நடத்திய தாக்குதலில் மரியுபோல் நகரில் பொதுமக்கள் 1,582 பேர் பலி - உக்ரைன் தகவல் + "||" + Due to the blockade and shelling of Mariupol 1,582 civilians died says Ukraine Foreign Affairs Ministry

