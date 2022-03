உலக செய்திகள்

நேட்டோ - ரஷியா இடையே நேரடி சண்டை ஏற்பட்டால் அது 3-ம் உலகப்போர் தான் - ஜோ பைடன் + "||" + A direct confrontation between NATO and Russia is World War III

