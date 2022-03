மாநில செய்திகள்

குரூப்-2, 2ஏ பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பித்ததில் தவறுகள் இருந்தால் திருத்திக்கொள்ளலாம் - டி.என்.பி.எஸ்.சி. தகவல் + "||" + Errors in applying for Group-2, 2A posts can be corrected - TNPSC Information

குரூப்-2, 2ஏ பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பித்ததில் தவறுகள் இருந்தால் திருத்திக்கொள்ளலாம் - டி.என்.பி.எஸ்.சி. தகவல்