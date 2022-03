உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் பிரதமர் இம்ரான்கான் அரசுக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Loyalists desert, Pakistan PM Imran Khan faces most serious challenge to his rule

பாகிஸ்தானில் பிரதமர் இம்ரான்கான் அரசுக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு