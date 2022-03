தேசிய செய்திகள்

டெல்லி குடிசைப்பகுதியில் தீ விபத்து-7 பேர் பலி; நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறிய கெஜ்ரிவால் + "||" + Delhi CM Arvind Kejriwal visits the spot in Gokulpuri area where a fire broke out in shanties last night, claiming seven lives.

டெல்லி குடிசைப்பகுதியில் தீ விபத்து-7 பேர் பலி; நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறிய கெஜ்ரிவால்