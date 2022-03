மாநில செய்திகள்

முதுநிலை நீட் தேர்வில் அனைத்து பிரிவினருக்கும் கட் ஆஃப் மதிப்பெண் 15% குறைப்பு + "||" + 15% reduction in cut off marks for all categories in the Masters NEET Exam

முதுநிலை நீட் தேர்வில் அனைத்து பிரிவினருக்கும் கட் ஆஃப் மதிப்பெண் 15% குறைப்பு