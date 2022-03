மாநில செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வங்கிக் கடன் மேளா நடத்த தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Government of Tamil Nadu orders to conduct bank loan mela for the disabled

