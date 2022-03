மாநில செய்திகள்

ஒடிசாவிலிருந்து நிலக்கரி கொண்டு வருவதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - அன்புமணி ராமதாஸ் + "||" + Central and state governments should take action to bring coal from Odisha - Anbumani Ramadas

ஒடிசாவிலிருந்து நிலக்கரி கொண்டு வருவதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - அன்புமணி ராமதாஸ்