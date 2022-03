உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் போலாந்துக்கு இடமாற்றம்! + "||" + India Moves Out Embassy To Poland After Attacks In Western Parts Of Ukraine

உக்ரைனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் போலாந்துக்கு இடமாற்றம்!