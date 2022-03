தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் தொடங்கியது; ராகுல் காந்தியை மீண்டும் தலைவராக்க கோரிக்கை எனத் தகவல் + "||" + Congress Working Committee meeting begins. The meeting is being chaired by party's interim president Sonia Gandhi

காங்கிரஸ் கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் தொடங்கியது; ராகுல் காந்தியை மீண்டும் தலைவராக்க கோரிக்கை எனத் தகவல்