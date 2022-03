மாநில செய்திகள்

வருங்கால வைப்பு நிதி வட்டி குறைப்பை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் கோரிக்கை + "||" + Federal Government should withdraw the reduction in futures deposit interest - Dr. Ramd0ss demand

வருங்கால வைப்பு நிதி வட்டி குறைப்பை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் கோரிக்கை