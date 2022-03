கிரிக்கெட்

இந்தியாவிற்கு எதிரான பகலிரவு டெஸ்ட்: இலங்கை அணிக்கு 447 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு + "||" + Day Test: India declare 303 in the second innings

இந்தியாவிற்கு எதிரான பகலிரவு டெஸ்ட்: இலங்கை அணிக்கு 447 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு