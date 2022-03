தேசிய செய்திகள்

கொரோனா இழப்பீடு பெற போலி ஆவணம் சமர்பிப்பு- சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள் வேதனை! + "||" + Supreme Court expresses concern over misuse of its order, to get Rs 50,000 ex-gratia for death due to #COVID19 on the basis of fake medical certificate.

