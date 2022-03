தேசிய செய்திகள்

மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை மத்திய அரசு தடுக்க வேண்டும் - அதிமுக எம்.பி. தம்பிதுரை + "||" + central government should stop the construction of the dam in Meghadau

மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை மத்திய அரசு தடுக்க வேண்டும் - அதிமுக எம்.பி. தம்பிதுரை