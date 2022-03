சினிமா செய்திகள்

வெளிநாட்டு கார் வழக்கில் நடிகர் விஜய் மனுவை அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்யவேண்டும்: தமிழக அரசு + "||" + Actor Vijay's petition to be dismissed with fine in foreign car case: Govt

வெளிநாட்டு கார் வழக்கில் நடிகர் விஜய் மனுவை அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்யவேண்டும்: தமிழக அரசு